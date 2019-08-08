سوبر كورة
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2019 01:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم قبل عيد الاضحى المبارك.. الكندوز يبدأ من 120 والضأن والبتلو بـ125

الخميس، 08 أغسطس 2019 12:25 م
أسعار اللحوم قبل عيد الاضحى المبارك.. الكندوز يبدأ من 120 والضأن والبتلو بـ125 لحوم- أرشيفة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8- 8-2019، استقرارا فى الأسعار فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك. 
 
واستقترت أسعار اللحوم الضأن 125-160 جنيها في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120حتى 150 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 125وحتى 160 جنيها للكيلو. 
 
وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية التابعة للدولة، بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.
 

اسعار اللحوم

سوق اللحمة

اسعار الأضاحي

عيد الاضحى المبارك

أخبار اقتصاد

أسعار قبل العيد

قبل العيد

الأسعار

سعر قبل العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

العنصرية تطل بوجهها القبيح من جديد فى إنجلترا.. محمد صلاح يتعرض لواقعة ثالثة فى 2019.. إيفرتون يدين.. الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى الحادث وتؤكد: لا تسامح مع جرائم الكراهية.. وعقوبات قاسية تنتظر الجانى

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

تقارير: محمد صلاح أفضل مهاجم فى ليفربول بالقرن الـ21

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

فيفا يطالب اتحاد الكرة برد رسمى بعد رفض إرسال بطاقة كهربا للبرتغال

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

من يحرك المنظمات الحقوقية الدولية؟.. تجاهل جرائم الإرهاب الخسيس يكشف تلقيها تمويلات من الإخوان وعملها لصالح الجماعة.. خبراء يؤكدون: مواقفها دليل عملها وفق "أجندة مسيسة" ومطالب برصد توجهاتها وفضحها أمام المصريين

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

للعيش على أرض الكنانة.. "اليوم السابع" يستعرض أماكن استخراج الإقامة.. المُشرع حدد 7 أنواع أبرزها السياحة والاستثمار والعقارات.. خبير قانونى يوضح الشروط والأوراق المطلوبة.. وهذه أسعار الإقامة بمصر بعد الزيادة

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً فى عنصرية مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

بعد عملية "معهد الأورام" الإرهابية.. كيف ينجح الإرهاب فى استقطاب بعض الشباب؟.. "غسيل المخ" أولى خطوات التجنيد بالتنظيمات المتطرفة.. و"الحور العين" مكافأة قتل "الأبرياء والمرضى".. وخبير أمنى يضع روشتة المواجهة

هل تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام؟.. موقع فالصو ينفى تبرع نجم ليفربول لترميم الصرح الطبى بعد الحادث الإرهابى..ويؤكد: الخشت ورط الإعلام فى خبر غير صحيح.. الحقيقة عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل

هل تبرع محمد صلاح بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام؟.. موقع فالصو ينفى تبرع نجم ليفربول لترميم الصرح الطبى بعد الحادث الإرهابى..ويؤكد: الخشت ورط الإعلام فى خبر غير صحيح.. الحقيقة عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل

رسميا.. أفيس البرتغالى يشكو الزمالك واتحاد الكرة للفيفا بسبب كهربا

رسميا.. أفيس البرتغالى يشكو الزمالك واتحاد الكرة للفيفا بسبب كهربا

لطلاب التنسيق.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب قبل تقديم الطلب

لطلاب التنسيق.. تعرف على قواعد تقليل الاغتراب قبل تقديم الطلب

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

للحاج.. تعرف على أقوال الفقهاء الأربعة فى الرمى قبل الزوال بأيام التشريق

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

"مغالبة لا مشاركة".. دلالات دفع حركة النهضة بـ"مورو" فى انتخابات رئاسة تونس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة