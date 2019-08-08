أسعار اللحوم قبل عيد الاضحى المبارك.. الكندوز يبدأ من 120 والضأن والبتلو بـ125

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8- 8-2019، استقرارا فى الأسعار فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

واستقترت أسعار اللحوم الضأن 125-160 جنيها في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120حتى 150 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 125وحتى 160 جنيها للكيلو.

وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية التابعة للدولة، بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.