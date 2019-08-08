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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 48.02 دولار أمريكى

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:54 م
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 48.02 دولار أمريكى الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 8-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية ، سجل "عيار 24"  180.12 ريال سعودى مقابل 48.02 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 بنحو  180.12 ريال بما يعادل  $48.02
 
سعر الذهب عيار  22 بنحو  165.11 ريال بما يعادل  $44.02
 
أسعار الذهب عيار 21 بنحو  157.61 ريال بما يعادل  $42.02
 
أسعار الذهب عيار 18بنحو  135.09 ريال بما يعادل  $36.01
 
سعر الذهب عيار 14 بنحو  105.07 ريال  بما يعادل  $28.01
 
سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.06 ريال    بما يعادل  $24.01
 
أسعار أوقية الذهب    بنحو  5,602  ريال  بما يعادل  $1,493
 
أسعار جنيه الذهب    بنحو 1,261 ريال    بما يعادل  $336.12
 
أسعار كيلو الذهب  بنحو 180,120 ريال  بما يعادل  $48,016

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اخبار الاقتصاد

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