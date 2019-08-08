أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 48.02 دولار أمريكى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 8-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية ، سجل "عيار 24" 180.12 ريال سعودى مقابل 48.02 دولار أمريكى .



أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 بنحو 180.12 ريال بما يعادل $48.02

سعر الذهب عيار 22 بنحو 165.11 ريال بما يعادل $44.02

أسعار الذهب عيار 21 بنحو 157.61 ريال بما يعادل $42.02

أسعار الذهب عيار 18بنحو 135.09 ريال بما يعادل $36.01

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.07 ريال بما يعادل $28.01

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.06 ريال بما يعادل $24.01

أسعار أوقية الذهب بنحو 5,602 ريال بما يعادل $1,493

أسعار جنيه الذهب بنحو 1,261 ريال بما يعادل $336.12

أسعار كيلو الذهب بنحو 180,120 ريال بما يعادل $48,016