أسعار الدواجن تتراجع في الأسواق قبل عيد الاضحى المبارك.. الكيلو بـ24 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضا نسبيا اليوم الخميس 8-8-2019 وذلك قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق الأسعار المقررة من داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن بدأت تتراجع منذ بداية الأسبوع حيث تراوح السعر اليوم من المزرعة بين 19-20 جنيها في حين تباع للمستهلك بين 24-25 جنيه للكيلو.

وقال السيد في تصريح لـ"اليوم السابع" إلي أن أسعار الدواجن البلدى يتراوح السعر من المزرعة بين 27-28 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك بين 31-32 جنيها للكيلو، فيما استقرت سعر كرتونة البيض عند 35.5 من المزرعة وتباع للمستهلك بين 40-42 جنيها.