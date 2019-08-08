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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8 - 8 -2019

الخميس، 08 أغسطس 2019 09:42 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8 - 8 -2019 البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8-8-2019.
 
 
إيقاف تداول 16 شركة 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى بالم هيلز للتعمير، عبور لاند للصناعات الغذائية، التوفيق للتأجير التمويلى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، شركة مستشفى كليوباترا، المصرية لتطوير صناعة البناء، حديد عز، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، السويدى إليكتريك، المصرية للمنتجعات السياحية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، مصر بنى سويف للأسمنت، المهندس للتأمين.
 
البورصة تربح 13.5 مليار جنيه 
       
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.157 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 12.8 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة بيع جلوبال تليكوم القابضة، وبدء تداول شركة فورى، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 20.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 72.18%، والعرب على 7.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.76%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، 394.7 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 855.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 17409 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 28  شركة.
 
     
وضمت الأسهم المرتفعة:
 
 
- فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 8.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 31.27%
 
 
- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%
 
 
- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%
 
 
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%
 
 
-  مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 18.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%
 
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.78%
 
 
- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.35%
 
 
 - المهندس للتأمين بسعر إغلاق 9.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%
 
 
 
- أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 14.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%
 
 
 
- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر  إغلاق 4.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%
 

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