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وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي وفدًا من البنك الدولي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:39 م
وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي وفدًا من البنك الدولي البنك الدولى بواشنطن - ارشيفيه
وكالات

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التقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم، في بيروت وفداً من البنك الدولي في لبنان برئاسة ساطع ارناؤوط.

وحسبما نشرت وكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، إضافة إلى مناقشة الامور ذات الاهتمام المشترك.


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داخليه لبنان

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