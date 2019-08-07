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وزيرة اعلام الاردن : الحكومة ملتزمة بالحوار والانفتاح على مختلف الأطراف

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:09 م
وزيرة اعلام الاردن : الحكومة ملتزمة بالحوار والانفتاح على مختلف الأطراف جمانه غنيمات خلال لقائها باعضاء جمعية عون
وكالات

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أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام بالاردن جمانة غنيمات، أن الحكومة ملتزمة بالحوار والانفتاح على مختلف الأطراف، في إطار نهجها التواصلي المستند على الإيمان بحق الجميع في الحصول على المعلومة.

وكما نشرت وكالة الانباء الاردنية، شددت غنيمات، خلال لقائها اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء جمعية عون الثقافية في دار رئاسة الوزراء، على أهمية الدور المحوري للمراكز والجمعيات الثقافية في تعزيز منظومة الثقافة والتربية الوطنية، خصوصاً لدى جيل الشباب، وبما يوفر لهم حصانة ووعياً أعمق بتاريخ الدولة الأردنية ومسيرتها.

ودعت إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات المعنية بصياغة مشروع تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، بأبعادها التاريخية والثقافية والسياسية والتربوية، وترسيخ المحطات الماثلة في مسيرة الدولة الأردنية التي تتهيأ للدخول بمئويتها الثانية.  


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