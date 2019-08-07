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مدير أمن المنوفية يتفقد منافذ أمان للتأكد من وصولها المناطق النائية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:33 م
مدير أمن المنوفية يتفقد منافذ أمان للتأكد من وصولها المناطق النائية جانب من الجولة
المنوفية _ محمد فتحى

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أجرى اليوم  اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية تفقد خلالها معارض السلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنافذ الثابتة والمتنقلة لوصولها إلى المناطق النائية الأكثر احتياجا بنطاق المديرية، وذلك من خلال مبادرة كلنا واحد التى أطلقتها وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتأكد من توافر كافة السلع واللحوم بأسعار مخفضة.

 

والتقى ببعض المواطنين واستمع لآرائهم عن الأسعار والمبادرة، حيث وجهوا الشكر للوزارة على تلك المبادرة .

 

 


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