محافظ كفرالشيخ: خطة لإحلال وتجديد شبكات تحسين الجهد بتكلفة 14 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، انه تم إحلال وتجديد شبكات تحسين الجهد، بمراكز وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، تضمنت شبكات تحسين الجهد ببرج البرلس وإنشاء سورتيه رابع لتحسين الجهد محول المرازقة بتكلفة مالية 23 ألفا و313 جنيه، وإنشاء سورتيه رابع لتحسين الجهد لمحول الجمعية بتكلفة مالية 40 ألفا و828 جنيها، وتضمنت تحسين الجهد ببيلا من خلال تدعيم قرية ابشان سيدى أحمد بمحول قدرة 200، وكشك بتكلفة 289 ألفا و235 جنيها، وتدعيم قرية منطقة العطافى بالكوم الطويل بمحول قدرة 200 كشك بتكلفة 402 ألف و202 جنيه "، وبلغ إجمالى الأعمال 755 ألف و578 جنيها.

وأضاف طه، أنه تم نقل مغذى دخول 2 للوحة (ل ت) من لوحة توزيع بيلا إلى (م م) بيلا ليستفيد منها أهالى الكراكات والقرى المجاورة بتكلفة مالية 303 آلاف و133 جنيها، وتغير وصلة كابل من لوحة توزيع غرب مدينة كفر الشيخ حتى كشك تقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ ليستفيد منها أهالى غرب كفر الشيخ بتكلفة 546 ألفا و409 جنيهات، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط لمغذى متبول بقرى شرق كفر الشيخ ليستفيد منها أهالى متبول والقرى المحيطة بتكلفة 444 ألفا و915 جنيها، وإحلال وتجديد كابل بين كشك الحفير وكشك السنترال بفوه ليستفيد منها أهالى مدينة فوه بتكلفة 170 ألفا و677 جنيها، وإحلال وتجديد مغذى أبو الدهب بتكلفة 867 ألفا و835 جنيها، وإحلال وتجديد مغذى المضرب بتكلفة 693 ألفا و195 جنيها، وإحلال وتجديد مغذى إيطاليا بتكلفة مليون و407 آلاف، ليستفيد منها أهالى قرى الحامول، وبلغ تكلفة إجمالى أعمال شبكات الجهد المتوسط 4 ملايين و433 ألفا و192 جنيها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بعدد من قرى المحافظة والتى تضمنت " تركيب محولات "العتارسة، مدخل المصيف، الميدان" ببرج البرلس بتكلفة 551 ألف جنيه، وعزب "الحدادين، الخضيرى، كفر عسكر، كفر الدوار، كلش، سيدى نصر، حسبو، المدرسة بالاتحاد" بقرى شرق كفر الشيخ بتكلفة مليون و218 ألف و48 جنيها، ومحولات " الطوبجى، التوسعات، صباحى، رأس الحكمة، ضيف الله، أبوعاصى، عبدالرازق فرج، العساس، الشهابية الشرقى، الأصدقاء، حطيبه" ببلطيم بتكلفة مليون و347 ألفا و27 جنيها، و"74، 49، اللوتس، الديباويه، كشك الحاج على بالمدينة، عمر بن عبد العزيز، محمد على، عبد الشافى حجازى، كوم التين، محول قرية 72، أبوسعيد الكوم" بالرياض بتكلفة مليون 788 ألفا و74 جنيها، وقرى "الكنيسة، الشباسية، القزاز، عبد اللاه، السيالة" بقرى شمال دسوق بتكلفة مليون و252 ألفا و57جنيها، و"الطيبة، الجزيرة، سالم، حميدة، الطرفاية، العنابر، الشبورة، قرية الجدية" بقرى الحامول بتكلفة مليون و553 ألفا و69 جنيها، وشلوبه بمدينة الحامول بتكلفة 160 ألفا و19جنيها، و"أبوطالب، الشافعى اللبان، التلبانى، خنيفر، النشيف، معروف، سويلمن كشك المحرقة، على بن ابى طالب، أبو شليل، الجبانة" بفوه بتكلفة مليون 353 جنيها و12 جنيها"، ليبلغ إجمالى إحلال وتجديد خطة شبكات الجهد المنخفض 9 ملايين و226 ألف جنيه.

وأكد طه، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة لابد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات، وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات إضافية، لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة، لًافتًا أن الفترة القادمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين، مقدمًا خالص الشكر للمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء بكفر الشيخ، على الجهود المتميزة فى تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائى وتحسين الخدمات للمواطنين.

من ناحية أخرى ناقشت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعدادات وتجهيزات المدرسة اليابانية بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة استعددات والتجهيزات الخاصة بالمدارس التى سيفتتحها الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئه الابنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس محمد الصواف، نائب مدير الفرع والمهندس فؤاد الحداد، رئيس قطاع، والأستاذة غادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء والدكتور أمين محمد مدير التخطيط بالمديرية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أنها ناقشت عدد من الموضوعات الخاصة بالمدرسة اليابانية بقرية ايبشان التابعة لمركز بيل، والتى ستشهد استقبال الطلاب والمعلمين خلال العاد الدراسى المقبل، وتجهيزات المدارس التى سيفتتحها الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر استقبل وكيل الوزارة عدد من المواطنين والمعلمين خلال اللقاء الجماهيرى بمكتبها وأثناء جولة لها بالمديرية لمتابعة سير العمل بالمديرية وتقديم الخدمات للجمهور، مشددة على حسن استقبال المواطنين محذرة من أى تقصير فى حقوقهم.