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لماذا ارتفع سعر كرتونة البيض لأكثر من 40 جنيها؟.. شعبة الثروة الداجنة تجيب

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:28 م
لماذا ارتفع سعر كرتونة البيض لأكثر من 40 جنيها؟.. شعبة الثروة الداجنة تجيب صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار البيض داخل الأسواق المصرية ارتفاعا كبيرا خلال هذه الأيام وذلك بعد أن وصل سعر الكرتونة من المزرعة 35.5 جنيها وذلك بعد أن كان سعرها خلال الشهر الماضى بين 25 -27 جنيها، فى حين يصل سعرها للمستهلك وفق الأسعار الحالية بين 40 -42 جنيه للكرتونة .

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البيض شهدت ارتفاعا خلال هذه الأيام بعد أن تخطت حاجز الـ35 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار تعتبر زائدة عن التكلفة نسبيا، وذلك بسبب زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة.

وطالب السيد فى تصريح لليوم السابع بضرورة إعادة بورصة الدواجن مرة أخرى حتى يتم تحديد تكلفة إنتاج كل مزرعة وتحديد هامش الربح المناسب وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وإحكام الضبط على الأسواق وذلك من خلال خبراء ومتخصصين، وشدد على ضرورة وجود رقابة على الحلقات الوسيطة وهى المراحل التى تأتى عقب خروج المنتج من المزرعة حتى أن تصل إلى المستهلك، موضحا أن هذه الحلقات ترفع السعر قبل الوصول للمستهلك، وأضاف أن بيع الكرتونة فى الأسواق بأكثر من 50 جنيها يمثل تلاعبا كبيرا فى الأسعار يحتاج إلى رقابة شديدة .

وأضاف السيد أن مصر لديها كفاية ذاتية من البيض وأن حجم الإنتاج يصل إلى 13 مليار بيضة سنوية، بواقع 130 بيضة نصيب الفرد وبالتالى لن تكون هناك أزمة فى إنتاجه أو نقص فى الأسواق .

 

 


البيض

اسعار البيض

اخبار اقتصاد

الثروة الداجنة

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