قصر تأشيرة الزيارة السياحيه لثلاثة أشهر على الزوجة والأبناء بالكويت

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عددا من الإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بإصدار مختلف أنواع تأشيرات الزيارة.

وتضمنت الإجراءات الجديدة التى اتخذتها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والتى تم تعميمها على جميع إداراتها، قصر الزيارة السياحية، التى تبلغ 3 أشهر على الزوجة والأبناء فقط، فيما حددت الزيارة العائلية لمدة 30 يوما للوالدين والحموات والأشقاء، والزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين ومدتها شهر واحد.

وشددت الإجراءات الجديدة على منع أى استثناءات فى الزيارات، حيث لا يجوز منح الآباء والأمهات والحموات تأشيرة زيارة عائلية مدتها 3 أشهر كما كان الأمر فى السابق.