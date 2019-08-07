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قاتل رابين يسعى من سجنه لتأسيس حزب يميني متطرف

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 03:07 م
قاتل رابين يسعى من سجنه لتأسيس حزب يميني متطرف يغئال عمير قاتل اسحق رابين
وكالات

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يسعى يغئال عمير الذي اغتال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين، إلى تشكيل حزب من أجل تحقيق هدفين: إطلاق سراحه، وتغيير خريطة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي يصفها بأنها "يسارية".

وكما نُشر فى موقع روسيا اليوم، ذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن عمير الذي يفترض أنه يقبع في زنزانة انفرادية، يجري اتصالات هاتفية مع نشطاء في اليمين المتطرف من أجل تأسيس حزب يكون الأكثر تطرفا في الدولة العبرية، الأمر الذي يكشف عن رفع القيود عنه كسجين ينبغي أن يقبع في العزل الانفرادي.

وبين الذين تحادث معهم عمير، الناشط عوفر غولان من حزب "عوتسما يهوديت" الذي أسسه أتباع الحاخام مئير كهانا، الذي يخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وحسب البرنامج التلفزيوني، فإن عمير تحدث مع كثيرين آخرين بهدف تأسيس الحزب المذكور تحت مسمى "نورا ديليفا".

وقد اجتمع أعضاء هذا الحزب في القدس من أجل تعبئة نماذج حكومية موقعة من 120 شخصا، بهدف تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية.


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اسرائيل

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