عودة ضخ المياه بعد تلاشى "بقعة الزيت" بالأقصر عن مآخذ الشرب بالنيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، منذ قليل مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تشغيل محطة مياه الأقصر وعودة ضخ المياه بعد إتخاذ الإجراءات الفنية والتأكد من تلاشى بقع الزيوت من نطاق مآخذ مياه الشرب .

وكانت قد قطعت شركة المياة بالأقصر الخدمة بشكل طارئ نظرًا لوجود بقع من الزيوت بنطاق مآخذ مياه الشرب بنهر النيل والناتجة عن بعض المراكب العائمة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات حيال تلك التصرفات غير المسئولة بتلويث مياه الشرب بنهر لنيل، وأكدت الشركة، أنه توجه على الفور قيادات الشركة لموقع ظهور بقعة السولار وفرق العمل والغطاسين لتفتيتها فى الحال، وتم التعامل وإتخاذ الإجراءات الفنية لإعادة الخدمة فور تلاشى تلك الزيوت والملوثات من نطاق مآخذ محطة المياه.