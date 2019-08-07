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عزاء جماعى لـ12من ضحايا تفجير معهد أورام القاهرة بمسقط رأسهم بالغربية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:44 م
عزاء جماعى لـ12من ضحايا تفجير معهد أورام القاهرة بمسقط رأسهم بالغربية عزاء جماعى لـ12من ضحايا تفجير معهد أورام
الغربية - مصطفى عادل

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شهدت قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، تنظيم عزاء جماعى لـ12 أبناء القرية ضحايا حادث تفجير معهد اورام القاهرة.

وأقيم العزاء بمسجد بلال بن رباح بالقرية، بحضور المئات من أهالى القرية، ومحمد زايد وعزت المحلاوى نائبا مركز بسيون.

كان الآلاف من أبناء قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، قد شيعوا فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء جثامين12من أبنائها، الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابى أمام معهد الأورام.

وخرجت القرية، بالكامل لاستقبال جثامين الضحايا، وأدى المشيعون صلاة الجنازه المجمعة على الشهداء بمسجد بلال بن رباح بالقرية، يتقدمها محافظ الغربية واللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.

 

 

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اخبار مصر

تفجير معهد الاورام

عزاء جماعى

ضحايا معهد الاورام

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