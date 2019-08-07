صور.. الحدائق العامة بالإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت أحياء الإسكندرية بإستعدادات مكثفة للحدائق العامة التى تقع فى نطاقها، وذلك إستعدادا لاستقبال الزائرين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث أشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر له اليوم، أنة تم تواصل أعمال الرى والصيانة اليومية بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل، والتى تم تطويرها مؤخرا ستعدادا لاستقبال الزائرين فى العيد.

كما تواصلت أعمال النظافة وتنسيق الحدائق بمنطقة جامع القائد إبراهيم، وأعمال النظافة وقص النجيل بحدائق الكورنيش، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع المستوى الحضارى والجمالى للحدائق بالحى، استعدادا للأعياد.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط بالارتقاء بمستوى الحدائق والتشجير بالحى

وفى نفس السياق واصل الحى أعمال تزويد الزراعات والرى والنظافة بحديقة ميدان زويل لليوم الثانى على التوالى، حيث تم تزويد الزراعات بحديقة الميدان، بالإضافة إلى أعمال الرى والنظافة ورفع المخلفات.

فيما قام جهاز النظافة بحى وسط اليوم، بتنفيذ حملة الرش والتطهير بمنطقة العطارين وباب شرق، حيث تم رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بتلك المناطق،كما تم تطهير حديقة الشلالات البحرية



الحدائق العامة بالاسكندرية



الحدائق العامة بالاسكندرية



الحدائق العامة بالاسكندرية