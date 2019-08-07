سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الحدائق العامة بالإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:30 م
صور.. الحدائق العامة بالإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك صيانة الحدائق بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت أحياء الإسكندرية بإستعدادات مكثفة للحدائق العامة التى تقع فى نطاقها، وذلك إستعدادا لاستقبال الزائرين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث أشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر له اليوم، أنة تم تواصل أعمال الرى والصيانة اليومية بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل، والتى تم تطويرها مؤخرا ستعدادا لاستقبال الزائرين فى العيد.

كما تواصلت أعمال النظافة وتنسيق الحدائق بمنطقة جامع القائد إبراهيم، وأعمال النظافة وقص النجيل بحدائق الكورنيش، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع المستوى الحضارى والجمالى للحدائق بالحى، استعدادا للأعياد.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط بالارتقاء بمستوى الحدائق والتشجير بالحى

 

وفى نفس السياق واصل الحى أعمال تزويد الزراعات والرى والنظافة بحديقة ميدان زويل لليوم الثانى على التوالى، حيث تم تزويد الزراعات بحديقة الميدان، بالإضافة إلى أعمال الرى والنظافة ورفع المخلفات.

فيما قام جهاز النظافة بحى وسط اليوم، بتنفيذ حملة الرش والتطهير بمنطقة العطارين وباب شرق، حيث تم رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بتلك المناطق،كما تم تطهير حديقة الشلالات البحرية

الحدائق العامة بالاسكندرية (1)
الحدائق العامة بالاسكندرية

 

الحدائق العامة بالاسكندرية (2)
الحدائق العامة بالاسكندرية

 

الحدائق العامة بالاسكندرية (3)
الحدائق العامة بالاسكندرية

 

الحدائق العامة بالاسكندرية (4)
الحدائق العامة بالاسكندرية

 


الاسكندرية

حدائق الاسكندرية

صيانة حديقة سعد زغلول

عيد الاضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تصميمات المبانى التراثية فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:19 م

صور.. تخفيض نسبة المبلغ المقدم لطلب تقنين الأراضى لـ15% بالإسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 11:53 ص

غرامات لتعديات شوادر الأضاحى و 2000 جنيه للذبح خارج المجازر بالاسكندرية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:30 م

صور.. "الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم المهرجان الأول للألعاب المائية بمشاركة 300 شاب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:51 م

صور .. حملات على المجازر الآلية بالإسكندرية بإقتراب عيد الأضحى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

فيديو معلوماتى .."لعب الكرة مش تسلية وخلاص".. اعرف فوائده الصحية

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

الحكومة تعلن أجازة عيد الأضحى من السبت إلى الأربعاء للعاملين بالدولة

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

ناشئات مصر يهزمن سويسرا 3 / 0 ويتأهلن لربع نهائى بطولة العالم للاسكواش

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

"إنها مصر يا سادة".. إنشاء 9 مصانع جديدة على مساحة 400 فدان فى 36 شهرا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

السكة الحديد تعلن تشغيل 3 قطارات من القاهرة والإسكندرية لخدمة أهالى النوبة غدا

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

تويتر تعترف باستخدام بيانات مستخدمين فى الدعاية دون إذن

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه سالزبورج النمساوى استعدادًا للموسم الجديد

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال

انت كمان جدد قبل العيد.. وصفات طبيعية للعناية بشعر الرجال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة