صرف إعانات مالية عاجلة لـ15 مواطنًا ببنى سويف

سلم المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، 15 إعانة مالية عاجلة لبعض الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتهم الأسرية، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذلك خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين اليوم الأربعاء بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، لبحث مشاكلهم ومطالبهم والنظر في توفير احتياجاتهم، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وناقش محافظ بنى سويف الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين المقيمين بأحد شوارع مدينة بني سويف، يتضرر فيها من قيام أحد الأشخاص المجاورين له في الشارع بالتعدي على الشارع المواجه، وعدم ترك المسافة المسموح بها قانونيا، إذ كلف مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بفحص الشكوى على أرض الواقع من الناحية الفنية والإدارية وإعداد تقرير وافٍ للوقوف على حقيقة الوضع الحالي لاتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون .

كما بحث محافظ بنى سويف الطلب الذي تقدم به أحد أهالي قرية الكوم الأحمر، يلتمس فيه الموافقة على إنشاء منزل علي مساحة 160 مترًا، بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح له، حيث وجه المحافظ المواطن بضرورة التقدم بطلب جديد للوحدة المحلية التابع لها لدراسته والنظر في إمكانية منحه ترخيصًا جديدًا، وذلك وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.