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المرصد السورى: تركيا رحلت 6 آلاف سورى وقتلت مئات حاولوا عبور حدودها

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:00 م
المرصد السورى: تركيا رحلت 6 آلاف سورى وقتلت مئات حاولوا عبور حدودها سوريا ارشيفية
أ ش أ

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 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ترحيل السلطات التركية قسريا أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري خلال أسابيع، و429 مدنيا مدني قتلتهم قوات حرس الحدود لدى محاولتهم اللجوء هربا من العمليات العسكرية.
 
وقال المرصد -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- إن معظم الذين تم ترحيلهم كانوا يسكنون مدينة إسطنبول ويمتلكون بطاقات حماية مؤقتة "كمليك"، وإن أالسلطات التركية رحلت هؤلاء نحو مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة أو مجموعات متطرفة.
 
وتابع المرصد، ومقره لندن، أن تركيا رحلت خلال الأيام القليلة الفائتة أكثر من 140 مواطنا سوريا بشكل تعسفي ومن ضمنهم أشخاص يملكون بطاقة حماية مؤقتة لولاية أخرى غير التي يقيمون بها".
 
وأشار المرصد إلى أن هؤلاء أبعدوا من تركيا بعد تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل قوات الأمن وسجنهم لأيام عدة بالإضافة لإجبارهم على التوقيع على أوراق تنص على رغبتهم بالترحيل، وفي حال لم يوقعوا، فإن مصيرهم سيكون المعتقل حتى يوقعوا على أوراق الترحيل الطوعي.

سوريا

تركيا

المرصد السورى

لندن

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