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"السياحة و المصايف" تحذر مستأجرى الشواطئ من عدم الالتزام بالأسعار

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 10:31 م
"السياحة و المصايف" تحذر مستأجرى الشواطئ من عدم الالتزام بالأسعار شاطىء - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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اجتمع اللواء جمال رشاد  رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع مستأجري الشواطئ بمحافظة الاسكندرية ويعد اللقاء الأول له بالمستأجرين لمناقشة السلبيات والتأكيد علي النقاط الهامة التي تحكم العلاقة بين الادارة والمستأجر.

 واكد اللواء جمال رشاد فى بيان صادر اليوم على  ان المواطن لابد ان يشعر بأن هناك خدمة حقيقية تقدم له مقابل المبالغ التي يدفعها وان ترتبط تلك الخدمة المقدمة للمواطن  بحسن المعاملة مع الالتزام ببنود التعاقد.

 واوضح اللواء جمال رشاد  ان معظم الشكاوي التي وردت علي الصفحة الرسمية للادارة كانت بسبب فرض الاكراميات والاتاوات علي المصطافين وان هناك شكاوي من بعض الكافتريات الليلية من حيث المغالاة في الاسعار ومخالفتها للقوائم المعتمدة لدي الادارة وكذلك الضوضاء الناتجة من مكبرات الصوت والاغاني الصاخبة التي تزعج السكان بالمناطق المحيطة.

 وشدد على انه لاتهاون في معاقبة المخطئ ، مشيرا الى ان هناك شواطئ علي وشك الفسخ ولابد من تعديل اوضاعها سريعا ، مؤكدا على ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة مستعدة لإدارة اي شاطئ يتم فسخ التعاقد معه.

 من جهه أخرى استمع اللواء جمال رشاد  الي بعض شكاوي المستأجرين والتي دارت كلها حول المطالبة بتوفير نقاط امنية علي الشاطئ لحل المشاكل فور حدوثها ، ووعد بدراسة كافة المشاكل التي تواجه المستأجرين والمساعدة في حلها حتي يستطيعوا ان يقدموا الخدمة المتميزة التي يرضي عنها المواطن.

واعتمد اللواء جمال رشاد  خطة الإدارة العامة للمصايف والمتضمنة مرور مفتشي الإدارة طوال أيام عيد الاضحى علي جميع شواطئ الإسكندرية واعتمد ايضا خطة الإدارة العامة للسياحة بالمرور علي كافة المحال السياحية يوم وقفة عيد الاضحي وتوقيع مخالفات علي المحال التي تقيم حفلات بدون تصربح او عدم استيفاء كافة الإشتراطات والموافقات المطلوبة.


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

مستأجرى الشواطئ

عيد الاضحى

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