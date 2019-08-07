الجيش السورى يحبط هجوما لتنظيم "أجناد القوقاز" بريف إدلب الشرقى

أحبط الجيش السورى مساء الثلاثاء محاولة لتنظيم "أجناد القوقاز" شن هجوم واسع يرمى لمؤازرة إرهابيى ريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبى، وذلك بالتزامن مع استئناف العملية العسكرية التى يشنها الجيش.، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال مراسل شبكة سبوتنيك الروسية بريف إدلب: إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات الجيش السورى وبين المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم "أجناد القوقاز" على المحور الغربى لبلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبى الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميدانى فى جبهة ريف إدلب الجنوبى الشرقى قوله: إن قوات الجيش السورى رصدت حشودا وأرتال للمسلحين على محور الكتيبة المهجورة كانت تتقدم باتجاه مواقع الجيش تمهيدا لمهاجمتها، حيث تم استهداف هذه الأرتال والحشود عبر سلسلة من الرمايات المدفعية والصاروخية قبل تطور الوضع إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات لهم، دون حدوث أى تغيير بخارطة السيطرة.

واعتبر المصدر أن محاولة الهجوم هذه تأتى لتخفيف الضغط الذى يحدثه تقدم القوات السورية فى ريف حماة الشمالى والذى أسفر عن تحرير بلدة الأربعين الاستراتيجية مساء اليوم والتى تمهد السيطرة عليها لاقتحام بلدات كفرزيتا واللطامنة والزكاة التى تضم أبرز معاقل التنظيمات الإرهابية بريف حماة وأقوى خطوطها الدفاعية فى المنطقة.

ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين منحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدؤوا بالتجمع فى فصيل عسكرى واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.