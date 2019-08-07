الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى بريف حماة الشمالى

دمشق(أ ش أ)

تصدت وحدات الجيش السورى، اليوم الأربعاء، لهجوم إرهابى على اتجاه (محور الزكاة - حصرايا) بريف حماة الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى، قوله "إن وحدات الجيش كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد"، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية قامت بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة للقيام بالهجوم، مؤكدا أن وحدات الجيش السورى تتابع المسلحين فى المنطقة.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية اعتدت، أمس، بالقذائف الصاروخية على قريتى جورين والجيد بريف حماة الشمالي؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية فى منازل المواطنين وممتلكاتهم.