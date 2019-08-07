الإمارات وغينيا بيساو توقعان اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار

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وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيرته من غينيا بيساو سوزي باربوزا بحضور رئيس وزراء الغيني أرستيديس جوميز اتفاقية بين حكومتي البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم ثنائية بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس وزراء غينيا بيساو في أبو ظبي اليوم /الأربعاء/، وفقا لوكالة أنباء الأمارات؛ حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيز أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع الشيخ عبدالله بن زايد ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي والجاليات في غينيا بيساو اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.