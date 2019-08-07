"أضاحى الإنترنت" تتسبب فى عزوف اماراتيين عن سوق المواشى.. اعرف القصة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تسبب ما يسمى بـ "تجار الانترنت " فى عزوف المستهلكين عن أسواق الأضاحى فى إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، طالب تجار فى سوق المواشى بإمارة أم القيوين بضرورة تحجيم التجار الذين يسوقون الأضاحى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ومراقبتهم من قبل الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن هناك عزوفاً وعدم إقبال من المستهلكين لسوق المواشي بسبب «تجار الإنترنت»، الأمر الذى أدخلهم في دوامة الربح والخسارة خاصة أن هناك تكاليف مترتبة عليهم تتمثل في الترخيص وإيجار الحظائر وتكلفة العمال، حيث كانوا يبيعون خلال تلك الفترة من 200 – 300 رأس من الأضاحي.

وأرجع مستهلكون فى إمارة أم القيوين العزوف عن الشراء إلى ارتفاع أسعار الأضاحي والتي تتفاوت ما بين 700 – 2500 درهم بخلاف العام الماضي الذي شهد انخفاضاً في الأسعار، مطالبين الجهات المختصة بالإمارة بضرورة مراقبة الأسعار لعدم استغلال التجار موسم العيد.

وقال جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك في أم القيوين، إن الدائرة لم تتلقَ أي شكاوى من المستهلكين تفيد بارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي وفي المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وهناك كميات كبيرة من الأضاحي دخلت سوق المواشي بالإمارة، الأمر الذي يبشر بانخفاض الأسعار.

وحذّر التجار الإماراتيون من رفع الأسعار، لافتاً إلى أن فرق التفتيش التابعة للجنة حماية المستهلك بأم القيوين سوف تشدد رقابتها على الأسواق بصورة دائمة لتعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار خلال المناسبات، وسوف تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز التسوق والمحال التجارية، مناشداً جمهور المستهلك ضرورة التواصل للإبلاغ عن أي تجاوزات أو رفع للأسعار.

وأضاف أنه لم ترد إليهم شكاوى بخصوص «تجار الإنترنت»، ناصحاً المستهلكين بضرورة الشراء من الأماكن المرخصة قانوناً لتجنب الغش وللمحافظة على صحتهم.