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أسعار الأسماك تستقر فى الأسواق .. تعرف عليها

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:51 م
أسعار الأسماك تستقر فى الأسواق .. تعرف عليها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7- 8-2019، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

واستقر أسعار البلطى الأكثر تداولا بين 15 -35  كما استقر سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، كما تراجع سعر السمك البورى ليتراوح بين 38-55 جنيها.

فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 310 فيما سجل سعر الكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.

 


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