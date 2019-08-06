ولى عهد ابو ظبى يستقبل فريق سفراء العطاء المشارك بأعمال تطوعية في دول مختلفة

وكالات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في مجلس قصر البحر ـــ فريق " سفراء العطاء " الطلابي الذي شارك في أعمال تطوعية في أذربيجان وماليزيا وزنجبار خلال الإجازة الدراسية الصيفية لهذا العام، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمبادرة " سفراؤنا " التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.





وحسبما نشر فى وكالة الانباء الاماراتية، استمع محمد بن زايد من الوفد الطلابي ـــ يرافقه عدد من القيادات التربوية والمشرفين ـــ إلى أهم الأهداف التي حققها الفريق خاصة بشأن ترسيخ قيم العطاء والتضامن والمساعدة والتعاون وحب الخير والإسهام في نشرها بما يعزز صورة الدولة في الخارج بوصفها دولة الأمل والخير.





وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتعاون يشكل ركيزة أساسية في التوجهات الإنسانية لدولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أرست نهجا ثابتا ومنظومة عمل تطوعي أصيلة بجهود أبنائها بما تحمله من قيم والتزام أخلاقي تجاه خدمة الإنسان وسعادته وصون كرامته أينما كان.

وأكد بن زايد،أهمية غرس ثقافة العطاء وأعمال الخير والتعاون والمساعدة لدى أبناء الإمارات من خلال الإسهام العملي في إنجاز المبادرات الإنسانية التنموية والخدمية للفئات التي تحتاج للدعم في مختلف الدول، مضيفا أن الدولة تأسست على قيم و ثقافة أصيلة أساسها فعل الخير والعطاء والتضامن وإغاثة الملهوف.