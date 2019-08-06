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واشنطن تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بـ(حزب الله)

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:27 م
واشنطن تفرض عقوبات على لبناني لارتباطه بـ(حزب الله) حزب الله
أ ش أ

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على اللبناني "فادي سرحال"؛ لعلاقته بميليشيات (حزب الله اللبناني).

 

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية على "سرحال" تأتي استكمالًا للحملة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وأتباعها في المنطقة ومن ضمنهم (حزب الله)".

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على نائبين من (حزب الله) اللبناني، الشهر الماضي، وأدرجتهم على قائمة الإرهاب للمرة الأولى .. وشملت العقوبات الأمريكية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب "وفيق صفا".

 


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