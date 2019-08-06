مديرية أمن الأقصر تنهى حركة التنقلات والتعيينات لـ55 رجل شرطة

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مدير الأمن الجديد، من حركة التنقلات والتعيينات وتسكين الضباط فى مختلف الجهات الأمنية بالمحافظة، حيث شملت الحركة تعيين ونقل وترقية 55 رجل شرطة فى رتبة عميد وعقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول فى مختلف الإدارات والأقسام بالمحافظة.

وشملت حركة مديرية الأمن فى رتبة العميد والعميد تعيين كل من:- (العميد طارق محمد ألهم مدير إدارة المرور - العميد محمد المناوى إلى مدير الإدارة العامة للتدريب - العميد نادر منصور مأمورا لقسم شرطة الأقصر - العميد سميح ممدوح مدير إدارة قوات الأمن - العقيد إيهاب سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات - العقيد محمد أنيس مدير إدارة شرطة النجدة)، وفى رتبة المقدم تم تعيين كل من (المقدم هشام محمد توفيق نائباً مأمور قسم شرطة الأقصر – المقدم رامى مجدى إلى قائد مركز التدريب – المقدم أحمد محمد مسعد نائباً مأمور قسم شرطة الأقصر للخدمات – المقدم مصطفى السيد طه نائباً لمأمور مركز شرطة طيبة - المقدم طاهر محمود الفخرانى بإدارة المرور - المقدم أحمد محمود حبيب رئيس قسم الرخص - المقدم محمد جلال كامل بإدارة المرور - المقدم كمال ذكى عبد السميع مشرف خدمات البر الغربى - المقدم شاكر الأحمدى رئيس قسم الأسلحة والذخيرة – المقدم ياسر محيى الدين إلى إدارة المرور - المقدم سعيد الحسينى السعيد نائباً لمأمور مركز شرطة إسنا).

أما فى رتبة الرائد تقرر نقل وتعيين كل من:- (الرائد أحمد عبد العزيز عبد المنعم نائباً لمأمور مركز طيبة للخدمات - الرائد أحمد أسامة عبدالجليل بإدارة المرور - الرائد كريم عزمى الوكيل ضابط بمركز شرطة القرنة)، أم فى رتبة النقيب تقرر تعيين ونقل كل من:- (النقيبان خالد على سالم وأحمد عبدالغنى عبدالله إلى ضباط بإدارة تأمين الطرق – النقيب عمرو أحمد أحمد قاسم ضابط بإدارة الحماية المدنية - النقيب أحمد محمد بشرطة المسطحات - النقيب عادل فتحى مركز إسنا - النقيب أحمد السيد محمد قسم شرطة الأقصر - النقيب محمد أحمد عبد الرحيم ضابط بإدارة تأمين الطرق – النقيب حافظ على حافظ إلى مركز القرنة- النقيب عبد الحى مصطفى إلى إدارة قوات الأمن - النقيب محمود عشرى محمد إلى مركز إسنا - النقيب محمد محمد عبد الرحمن إلى إدارة قوات الأمن - النقيب حازم عبد النبى إبراهيم إدارة شرطة النجدة - النقيب عادل كامل الدسوقى إلى إدارة قوات الأمن - النقيب أحمد السيد محمد إلى مركز إسنا - النقيب محمود عبدالفتاح إلى مركز الأقصر - النقيب وليد عبد الحميد إلى مركز القرنة - النقيب السيد محمد عبد الحميد ضابط بإدارة تأمين الطرق - النقيب محمود محمد فهمى إلى إدارة المرور - النقيب شعبان أحمد شعبان إلى قسم شرطة الأقصر - النقيب صبرى عطا جوهر إلى قسم التوريدات والمخازن - النقيب إبراهيم محمد صالح إلى مركز إسنا - النقيب عمرو أيمن مصطفى إلى قسم شرطة الأقصر - النقيب عبد العزيز مصطفى إلى إدارة شرطة النجدة - النقيب محمود صلاح عبدالله إلى مركز إسنا - النقيب محمد النوبى أحمد إلى مركز أرمنت - النقيب عاطف محمد محمد إلى مركز الأقصر - النقيب مصطفى محمد السيد إلى مركز إسنا - النقيب صبرى السيد عبد الرحمن إلى إدارة المرور - النقيب محمود السيد أحمد إلى مركز طيبة، النقيب محمد عبدالعزيز السيد إلى مركز إسنا، النقيب عمرو معتمد أبو الحجاج إلى مركز طيبة، النقيب خالد جمعة أحمد إلى إدارة شرطة النجدة، النقيب صبحى أبو اليزيد إلى إدارة شرطة النجدة)، أما فى رتبة الملازمة أول فقد تم تعيين ونقل كل من (الملازم أول محمد مصطفى السيد إلى مركز أرمنت - الملازم أول أحمد حامد عطا إلى مركز طيبة).