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مباحث التموين بالمحلة تضبط مصنعا بدون ترخيص لغش مياه الردياتير

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:23 م
مباحث التموين بالمحلة تضبط مصنعا بدون ترخيص لغش مياه الردياتير المصنع
الغربية – عادل ضرة

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داهمت مباحث التموين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصنعا بدون ترخيص لغش مياه الردياتير بقرية بلقينا مركز المحلة، وعثر بداخله على 1325لتر مياه ردياتير يشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة مياه الردياتير بدون ترخيص بقرية بلقينا مركز المحلة، ملك "وحيد.م.س" 53سنة وبداخله 1325لتر مياه ردياتير يشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، تحرر المحضر 31402جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى تحفظت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية على طن و450كيلو زبيب بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى بقرية شنراق مركز السنطة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "محمود.ا.ا" 42سنة وبحوزته طن و450كيلو زبيب بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى، تحرر المحضر 12985جنح مركز السنطة، وتولت النيابة التحقيق.


مدير امن الغربية

السنطة

زبيب

حمله تموينيه

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