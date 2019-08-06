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قائد عسكرى سعودى: سماء مكة المكرمة محمية من أى أهداف عسكرية معادية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 04:00 ص
قائد عسكرى سعودى: سماء مكة المكرمة محمية من أى أهداف عسكرية معادية عناصر من الجيش السعودى
الرياض /أ ش أ/

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أكد اللواء ركن محمد مشبب القحطانى قائد منطقة الطائف ووحدات القوات المسلحة المشاركة فى مهمة الحج أن سماء منطقة مكة المكرمة محمية من أى أهداف عسكرية عبر منظومات الدفاع الجوى التى تمتلك قدرات عالية لاعتراض وتدمير أى هدف معاد.

وقال القحطانى ـ فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مساء الإثنين، إن القوات الجوية الملكية السعودية تتعاون مع القوات الأمنية الأخرى، فى مراقبة حركة الحجاج وحمايتهم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تساهم بوحدات إبطال المتفجرات وأسلحة الدمار الشامل وتطهير المصابين من تلك المواد، وهى فى أهبة الاستعداد طوال موسم الحج.

وأضاف القحطانى أن مشاركة القوات البرية تأتى من أجل تأمين حركة الحشود فى منطقة محددة لها داخل الحرم، مع قوة أخرى خارج الحرم جاهزة لأى طارئ.

 


قائد عسكرى سعودى

السعودية

أخبار السعودية

مكة المكرمة

أهداف عسكرية

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