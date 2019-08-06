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فشل الحوار فى معتقل "عوفر" الإسرائيلى و6 أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:25 م
فشل الحوار فى معتقل "عوفر" الإسرائيلى و6 أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام اسرى فلسطينيون
أ ش أ

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أعلن نادي الأسير الفلسطيني فشل الحوار بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر" الإسرائيلي، وشروع 6 أسرى في إضراب مفتوح عن الطعام ردًا على عملية قمعهم ونقلهم من السجن، وهم: محمد خطبة، وأسامة عودة، ومعتز حامد، وثائر حمايل، ورامي هيفا، وشادي شلالدة.

 

وأشار نادي الأسير - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن الأوضاع في معتقل "عوفر" ما تزال تشهد حالة من التوتر الشديد، بعد فشل جلسات الحوار بين الأسرى وإدارة المعتقل، حيث رفضت الإدارة مطالب الأسرى حول القضايا الأساسية التي نتجت عن عملية القمع، وتتمثل في إعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل عملية القمع، وإنهاء عزل مجموعة من الأسرى، وإعادة الأسرى الذين جرى قمعهم ونقلهم تعسفيًا.

 

ويواصل الأسرى مواجهتهم للإجراءات الانتقامية عبر إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام، بحيث توقفت كل مظاهر "الحياة" اليومية الاعتقالية، ومقابل ذلك تواصل الإدارة كجزء من إجراءاتها القمعية إغلاق الكنتينا (بقالة السجن) والمغسلة.

 

يُشار إلى أن قوات قمع نفذت يوم الرابع من أغسطس الجاري اقتحامًا لغرف الأسرى في قسمي (20) و(19) اللذين يضمان الأسرى الأطفال، وألقت قنابل الغاز واعتدت على الأسرى بالضرب، ونقلت مجموعة منهم للعزل، ومجموعة جرى نقلها إلى معتقلات أخرى.

 

وحذر نادي الأسير من خطورة ما يجرى في معتقل "عوفر"، مع تصاعد الهجمة على الأسرى، وهي المواجهة الثانية الأشد منذ سنوات داخل المعتقل، حيث شهد مواجهة عنيفة أُصيب فيها عشرات الأسرى مطلع العام الجاري، مبينًا أن ما زاد من خطورة ما يجرى اليوم هو عمليات الاقتحام التي تمت لقسم الأسرى الأطفال من قِبل وحدات "المتسادا"، وهو ما لم يحدث سابقًا.

 

من جانبها، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن إدارة معتقل "عوفر" فرضت مجموعة من العقوبات التعسفية بحق عدد من الأسرى، عقب عملية القمع والتنكيل التي تعرض لها المعتقلون يوم الأحد الماضي.

 

وكشفت الهيئة -من خلال محاميها عقب زيارة المعتقل اليوم الثلاثاء- عن أن عملية الاقتحام كانت دون أي أسباب، حيث تم الاعتداء على الأسرى والقاصرين بالضرب والرش بالغاز.

 

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة المعتقل فرضت عقوبات على عدد من الأسرى بعزلهم لمدة أسبوع في الزنازين، وحرمانهم شهرين من الزيارة وشهرين من الكانتينا، وغرامة مالية بحق كل أسير، فيما قابل الأسرى الاقتحام والعقوبات بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام وشروع عدد منهم في الإضراب عن الطعام بعد قرار نقلهم.

 


فلسطين

اسرائيل

اسرى فلسطينيون

اضراب عن الطعام

معتقل عوفو

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