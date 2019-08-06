ضبط نصف طن لحوم مفرومة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط مصنعا لانتاج مصنعات اللحوم بقرية نواج مركز طنطا، وبداخله 585 كيلو لحوم مفرومة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط، 585 كيلو لحوم مفرومة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى داخل مصنع لانتاج مصنعات اللحوم ملك "سناء.ا.ا" والمسئول عنه "احمد.ا.ع" 33سنة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تحفظت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، على طن و450 كيلو زبيب بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى بقرية شنراق مركز السنطة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "محمود.ا.ا" 42سنة وبحوزته طن و450كيلو زبيب بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى، تحرر المحضر 12985جنح مركز السنطة، وتولت النيابة التحقيق.