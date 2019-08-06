"رى المنوفية": لدينا خطة متكاملة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها

المنوفية - محمود شاكر

قال المهندس محمد الصاوى وكيل وزارة الرى بالمنوفية، أنه يسعى بكل ما أوتى من أدوات وإمكانيات فى سبيل تحويل أسلوب الرى القديم إلى الأسلوب الحديث فى إطار الحفاظ على المياه، وترشيد استخدامها.

وأضاف "الصاوى" لـ"اليوم السابع"، أنه يسعى إلى زيادة الميزانية السنوية للمديرية، من أجل الوصول إلى أفضل قدر ممكن من خدمة المواطنين بالمحافظة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل تلك الميزانية إلى ما يقرب من 120 مليون جنيه .

وأكد "الصاوى"، أنه يسعى إلى العمل على الأسلوب الحديث فى الرى من أجل الحفاظ على التربة، وزيادة القوة الإنتاجية، وتوفير المياه لمواجهة العجز المائى المستقبلى، وذلك بالطرق المختلفة من الرى، سواء باستخدام أساليب حديثة أو بتطوير الطرق المتواجدة للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

وأشار "الصاوى" إلى أن الزمام الكلى المنزرع بمحافظة المنوفية، وصل إلى 417 ألف فدان وصافى المنزرع منهم 312 ألف فدان ويحتاجون إلى مجهود كبير فى سبيل الحفاظ عليهم وعلى القوة الإنتاجية لهم.