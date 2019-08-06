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الرئيس اليمنى يثمن دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 08:51 م
الرئيس اليمنى يثمن دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام.

 

ونوه هادي، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين البلدين في مختلف المجالات ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، قد أكد - في وقت سابق - أن إيران تدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمشتقات النفطية بحوالي 30 مليون دولار شهريا، وتزويدها بآلاف الألغام المحرمة دوليا التي يتم زراعتها في المناطق الآهلة بالسكان.

 

واتهم المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اليمنية العميد ركن تركي المالكي، في وقت سابق، إيران بتزود ميليشيات الحوثي الاتقلابية بالصواريخ الباليستية، وطائرات بدون طيار تمكنهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

 

وقال المالكي، إن: "الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها؛ في إشارة إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

 


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الحوثيون

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