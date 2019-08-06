الرئيس اليمنى : هناك تنسيق مع امريكا لمواجهة التدخلات الايرانية

وكالات

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده كريستوفر هنزل، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة.

وحسبما نشرت وكالة الانباء اليمنية، اكد الرئيس اليمنى، على التعاون والتنسيق بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ولفت في هذا الصدد إلى تحذيره من تداعيات ذلك باكراً.

وثمن عبدربه منصور هادى، دعم وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات والصعد.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكداً دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية ووحدتها وأمنها واستقرارها.