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الإمارات.. علاج مجاني لمرضى السرطان غير القادرين

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:01 ص
الإمارات.. علاج مجاني لمرضى السرطان غير القادرين مرضي السرطان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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مبادرة لوزارة الصحة الإماراتية ستمكن مرضى السرطان غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من الحصول على الأدوية من إحدى الشركات المتخصصة .

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، وقعت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة أسترازينيكا بهدف توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.

بحسب الصحيفة، سيتمكن المرضى وفق المبادرة من الحصول على الأدوية من شركة استرازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الأدوية طبقاً لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء، لمتابعة العلاج وإنهائه بحسب المدة المحددة.

وأكدت الوزارة الإماراتية أهمية الخروج بالأفكار المبتكرة التي تدعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية المنتجة للدواء، لتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى، ودعم منظومة الاقتصاد الدوائي في الإمارات، بينما عرضت شركة استرازينيكا تطورات تكنولوجية تم تطويرها في مقر الشركة في ولاية ووشي في الصين، تهدف لتقديم حلول متكاملة للمريض.

مرضي السرطان

الامارات

شركة أسترازينيكا

السرطان

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