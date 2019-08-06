الإمارات.. علاج مجاني لمرضى السرطان غير القادرين

مبادرة لوزارة الصحة الإماراتية ستمكن مرضى السرطان غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من الحصول على الأدوية من إحدى الشركات المتخصصة .
وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، وقعت وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم بالتعاون مع شركة أسترازينيكا بهدف توفير الأدوية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، من المصابين بسرطان المسالك البولية وسرطان الرئة ومرضى الورم اللمفي ومرضى الربو الحاد.
بحسب الصحيفة، سيتمكن المرضى وفق المبادرة من الحصول على الأدوية من شركة استرازينيكا، لتأمين العلاج المناسب لهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الأدوية طبقاً لخطة العلاج الموضوعة من قبل الأطباء، لمتابعة العلاج وإنهائه بحسب المدة المحددة.
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