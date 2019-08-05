الانتخابات التونسية تستقبل ملفات المرشحين.. وموظف سابق بالرئاسة أبرز مرشحى اليوم

كتبت – هناء أبو العز

تواصل هيئة الانتخابات التونسية، استقبال ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتى انطلقت منذ الجمعة 2 أغسطس 2019، وتتواصل إلى تاريخ 9 أغسطس.

وقام عبد الحميد عمار الفنان التشكيلى التونسى، اليوم الاثنين 5 أغسطس، بإيداع مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فى المقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى منطقة البحيرة.

وقام لزهر غزلانى أصيل ولاية القصرين، بإيداع ملف ترشحه منقوصا من بعض الوثائق والشروط الضرورية، وتعهد المترشح وهو مختص فى علم الاجتماع، باستكمال جميع الوثائق خلال الأسبوع الجارى.

وأعلن أنّ برنامجه الانتخابى اجتماعى بامتياز مع العمل على الرفع من القدرات الاقتصادية، مشيرا إلى عدم تقديمه التزكيات النيابية أو الشعبية ضمن ملف ترشحه.

كما أودع عمارة سعد اللاوى بالعباس، موظف سابق بالقصر الرئاسى، مطلب ترشحه للرئاسية، متعهدا بإنقاذ البلاد وضمان الحرية وتوفير مواطن شغل للشباب فى جميع الولايات.

وفى هذا الإطار أيضا تحول خالد القلعى موظف في القطاع الخاص وناشط فى المجمع المدنى إلى المقر المركزي لهيئة الانتخابات بالبحيرة، حيث قام بإيداع ملف ترشحه للرئاسية منقوصا من عدة شروط أبرزها مبلغ الضمان والتزكيات الشعبية.

وأعلن بالمناسبة أن برنامجه الانتخابى يرتكز على خصخصة كامل القطاع العمومى والتقليص فى عدد الموظفين، مضيفا أن حظوظه وافرة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.