سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 06:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة حاجة من مدينة أرمنت بالأقصر أثناء أدائها مناسك الحج بالأراضى المقدسة

السبت، 03 أغسطس 2019 05:26 م
وفاة حاجة من مدينة أرمنت بالأقصر أثناء أدائها مناسك الحج بالأراضى المقدسة الحاجة سعاد محمد
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفيت حاجة من مدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، اليوم السبت، أثناء أدائها لصلاة الصبح بأحد مساجد مكة المكرمة بالأراضى المقدسة، وسط سعادة أهالى المحافظة بحسن الختام فى الأراضى المقدسة وفى أيام ذى الحجة المباركة، وشارك قيادات بعثة الحج من مديرية تضامن الأقصر بقيادة محمود فاروق وكيل الوزارة فى تشييع جثمانها ودفنها بالمملكة العربية السعودية.

وقال أهالى الحاجة المتوفاة بالأراضى المقدسة "سعاد محمد حسين نصر الصغير" التى تبلغ من العمر 73 عامًا، إنها توفيت اليوم أثناء تواجدها بالأراضى المقدسة، وأوضحت المعاينة الأولية بالكشف أن حالة الوفاة طبيعية وتمت أثناء أدائها لصلاة الصبح فى المسجد.

وكانت قد فازت الحاجة سعاد المتوفاة بالأراضى المقدسة، بقرعة حج الجمعيات بعد تقدمها بالجمعية الخيرية الإسلامية بأرمنت الحيط، التابعة لإدارة أرمنت الوابورات، وكان برفقتها نجلها أحمد محمد طايع، والذى يعمل بمصنع الالومنيوم بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

وفاة حاجة من الاقصر

مدينة ارمنت

حاجة اقصرية تتوفي بالسعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة