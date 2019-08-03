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على يد مأذون وأيضا بالكنيسة

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

السبت، 03 أغسطس 2019 03:49 م
نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة المهندس خالد العطار
كتبت: هبة السيد

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قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تحرير عقود نحو 11 حالة زواج إلكتروني، منذ إطلاق الخدمات الحكومية بمحافظة بورسعيد.

وأضاف العطار فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن من بينهم حالات فى الكنيسة وأخرى على يد ماذون، كما أوضح إن توثيق الزواج إلكترونيا ليس له علاقه ببوابة الحكومة الرقمية فى بورسعيد، حيث يتم توثيق الزواج لحظيا عن طريق التابلت.

كان أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحوكمة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدأت الدولة فى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا فى محافظة بورسعيد بشكل تجريبى حتى نهاية الشهر الجارى، تمهيدًا لتعميم الأمر بجميع المحافظات، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة لأهالى محافظة بورسعيد وأيضًا عبر تطبيقات المحمول.

ويأتى إطلاق تلك الخدمات فى إطار خطة التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومجهود ضخم لوزارة الاتصالات وأيضًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمحافظة عبر كابلات الألياف الضوئية وتدشين منصة رقمية وإعداد قواعد البيانات الأزمة لتنفيذ خطة التحول الرقمى.

وتم البدء فى جمع قواعد البيانات الموجودة لدى الحكومة المصرية فى العام 2013، وصلت إلى 57 قاعدة بيانات، متوقع زيادتها بنهاية العام الجارى إلى 70 قاعدة بيانات.

والخدمات التى تم إطلاقها فى بورسعيد هى خدمتان اثنتان للتموين و9 خدمات لمكاتب التوثيق و5 خدمات للتوثيق الإلكترونى للزواج وطلب مستخرج رسمى لوثيقة الطلاق وخدمتين لمحكمة الأسرة، وتستهدف الحكومة إطلاق نحو 25 خدمة حكومية تندرج تحتها 126 خدمة فرعية.


وزارة الاتصالات

الزواج الالكترونى

توثيق الزواج الكترونيا

بورسعيد

اليوم السابع بلس

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