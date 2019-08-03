مع انطلاق الأسبوع الثانى..7 معلومات حول امتحانات الدور الثانى للدبلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من التعليمات والمحاذير لطلاب الدبلومات الفنية خلال امتحانات الدور الثانى الخاصة بهم.

1 ـ تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى السبت 17 أغسطس 2019.

2 ـ تعلن النتيجة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019.

3 ـ يتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة.

4 ـ تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 للدبلومات الصناعية و117 لجنة للزراعية و164 لجنة للتجارية، و31 لجنة للتعليم الفندقى.

5 ـ غير مسموح بحمل أو استخدام التليفون المحمول للمراقبين أو الطلاب داخل اللجنة.

6 ـ يتم إلغاء الامتحان فى المادة حالة حيازة التليفون المحمول.

7 ـ محاولة الغش يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد طبقاً للتعليمات والقرارات الوزارية.