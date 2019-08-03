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مع انطلاق الأسبوع الثانى..7 معلومات حول امتحانات الدور الثانى للدبلومات

السبت، 03 أغسطس 2019 03:00 ص
مع انطلاق الأسبوع الثانى..7 معلومات حول امتحانات الدور الثانى للدبلومات طلاب الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عددا من التعليمات والمحاذير لطلاب الدبلومات الفنية خلال امتحانات الدور الثانى الخاصة بهم.

1 ـ تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى السبت 17 أغسطس 2019.

2 ـ تعلن النتيجة فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019.

3 ـ  يتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة.

4 ـ تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313  للدبلومات الصناعية و117 لجنة  للزراعية و164 لجنة للتجارية، و31 لجنة للتعليم الفندقى.

5 ـ غير مسموح بحمل أو استخدام التليفون المحمول للمراقبين أو الطلاب داخل اللجنة.

6 ـ يتم إلغاء الامتحان فى المادة حالة حيازة التليفون المحمول.

7 ـ محاولة الغش يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد طبقاً للتعليمات والقرارات الوزارية.

 


التربية والتعليم

الدبلومات الفنية

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية دور ثانى 2019

استعداد التعليم لامتحان الدور الثانى 2019

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