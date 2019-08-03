رئيس هيئة السد العالى: معدلات العمل بالمسرح المكشوف فى متحف النيل جيدة

كتبت أسماء نصار

قال المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى إنه جار العمل بالمسرح المكشوف بمتحف النيل بأسوان بمعدلات جيدة وسيتم الانتهاء منه قريبا.

من جانبها وجهت وزارة الموارد المائية والرى بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية.

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.