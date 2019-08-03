سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 06:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة السد العالى: معدلات العمل بالمسرح المكشوف فى متحف النيل جيدة

السبت، 03 أغسطس 2019 05:44 م
رئيس هيئة السد العالى: معدلات العمل بالمسرح المكشوف فى متحف النيل جيدة المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى إنه جار العمل بالمسرح المكشوف بمتحف النيل بأسوان بمعدلات جيدة وسيتم الانتهاء منه قريبا.
 
من جانبها وجهت وزارة الموارد المائية والرى بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية.
 
ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

وزارة الرى

اسوان

متحف النيل

عاصمة الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة