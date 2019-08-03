رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

كتب زكى القاضى

زار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتي تؤدي مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى.

والتقى رئيس الأركان محافظ شمال سيناء وعددا من القيادات الأمنية، كما تفقد عددا من الكمائن والارتكازات الأمنية، وكذا مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التى تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة، كما التقى رئيس الأركان قوات تأمين شمال سيناء حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ، ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في إقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأشاد رئيس الأركان بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الإستباقية الناجحة ضد هذه العناصر ، مؤكداً أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من الضباط والصف والجنود إعتزازاً لما يقدمونه من تضحيات من أجل إستقرار الوطن والحفاظ على أمنه وصون مقدراته.

حضر الجولة قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.