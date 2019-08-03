درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 25 32

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 18 36

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 35

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 24 39

سوهاج 28 40

قنا 26 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 43

أبوسمبل 28 42

الوادي الجديد 29 43

شلاتين 29 38

أبو رماد 27 36

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 28 43

الرياض 27 45

المنامة 35 40

أبوظبي 33 44

الدوحة 33 41

الكويت 31 47

دمشق 18 37

بيروت 27 31

عمان 19 31

القدس 20 29

غزة 23 31

بغداد 28 46

مسقط 30 34

صنعاء 15 25

الخرطوم 27 38

طرابلس 25 34

تونس 24 35

الجزائر 22 29

الرباط 17 25

نواكشوط 25 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 33

اسطنبول 23 32

اسلام اباد 24 33

نيودلهى 27 32

جاكرتا 23 33

بكين 24 31

كوالالمبور 24 33

طوكيو 25 33

أثينا 26 36

روما 19 32

باريس 16 27

مدريد 19 33

برلين 14 25

لندن 15 23

مونتريال 17 28

موسكو 09 18

نيويورك 23 29

واشنطن 22 30