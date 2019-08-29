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7 معلومات ترصد تفاصيل قضية "طفل الطالبية" ضحية "بالوعة الصرف الصحي"

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:16 ص
7 معلومات ترصد تفاصيل قضية "طفل الطالبية" ضحية "بالوعة الصرف الصحي" الضحية
كتب أحمد الجعفرى

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لم تمر سوى أيام قليلة على مصرع طفل بعد سقوطه داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى بمنطقة الطالبية، حتى بدأت جهات التحقيق فى اتخاذ إجراءات حازمة لحفظ حقوق أسرة الطفل الضحية، ومواجهة المسؤولين عن تلك الكارثة.

وترصد "اليوم السابع" 7 معلومات عن قضية "طفل الطالبية" فى السطور التالية:

توجه الطفل بصحبة أسرته إلى نادى الطالبية لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم التى يشارك فيها شقيقه الأكبر.

عقب انتهاء المباراة خرج الطفل ياسين عماد من النادى مع أسرته، وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة سقط داخل إحدى بالوعات الصرف الصحى.

تم استخراج الطفل من البالوعة بعد مرور ما يقرب من ساعة على سقوطه بداخلها، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.

النيابة العامة بجنوب الجيزة فتحت تحقيق حول الواقعة واستمعت لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان، واستدعت عدد من المسؤولين عن شبكات الصرف الصحي.

استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من مسؤلى الصرف الصحى، وشبكات الصرف بنطاق محافظة الجيزة، فى إطار التحقيقات التى باشرتها.

أعدت جهات التحقيق، مذكرة بالتحقيقات، وصدر قرار بحبس أحد مسؤلى شبكات الصرف الصحي في الجيزة، وضبط وإحضار آخرين.

استدعت جهات التحقيق عدد من المسؤولين بحى العمرانية، وبهيئة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة، لسماع أقوالهم، لاستكمال التحقيقات.

 

 


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