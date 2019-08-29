5 مدارس جديدة لخدمة قرى ونجوع أسوان بتكلفة 120 مليون جنيه.. صور

أسوان - صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، تشغيل عدد من المدارس الجديدة استعدادًا للعام الدراسى الجديد فى نطاق قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدارس أخرى.

وأكد محمد طلعت مدير إدارة كوم امبو التعليمية لـ"اليوم السابع"، أن بداية العام الدراسى الجديد ستشهد دخول خمس مدارس جديدة الخدمة في نطاق مركز كوم امبو، وهى مدرسه كرم الديب الثانوية المشتركة ومدرسة عمر ابن عبد العزيز الابتدائية ومجمع مدارس الشيخ علي الحداد بحجازة ومدرسة الشاذلية ومدرسة الرضوانية الابتدائية، موضحا أن السنوات القليلة الماضية شهدت دخول نحو 52 مدرسة جديدة بمركز كوم امبو.

من جهته كان قد أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام تم إنشاؤها حديثاً للتعليم العام والفنى بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تماماً ، فيما جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، بجانب الإنتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة بتكلفة تصل لحوالى 69 مليون جنيه ، فضلاً عن أنه جارى إنهاء إجراءات طرح العمل فى 8 مدارس جديدة أخرى.

فيما قال محمد ربيع، من أهالي أسوان، إن المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام تساهم في تخفيض الكثافات الطلابية في الفصول والقضاء علي نظام الفترتين وتقريب المسافة بين المدرسة والمنزل وتساهم في تخفيف المعاناة عن الأهالى.

وتابع أحمد القاضي، من أهالي أسوان، أن المدارس تعد إضافة نوعية للعملية التعليمية، مناشداً باستضافة المدارس الجديدة لفصل أو فصلين للتعليم الفني مثل التمريض أو التدريب المهني للفتيات أو الطاقة الشمسية.

كما قال عبد الله أبو الحسن من أهالي أسوان، إن المدارس الجديدة ستسمح بتقديم كافة الخدمات التعليمية وتضمن حسن سير العملية التعليمية وممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية والفنية المختلفة، فضلا عن كونها منشآت آمنةـ مناشداً بسرعة طرح المدارس التي تحتاج لإحلال وتجديد حتي يمكن أن تدخل في أقرب وقت الخدمة حتي لا يحدث تكدس في المدارس وتفادياً لعودة نظام الفترتين.