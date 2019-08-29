سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

5 مدارس جديدة لخدمة قرى ونجوع أسوان بتكلفة 120 مليون جنيه.. صور

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:38 م
5 مدارس جديدة لخدمة قرى ونجوع أسوان بتكلفة 120 مليون جنيه.. صور احد مدارس أسوان الجديدة
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة أسوان، تشغيل عدد من المدارس الجديدة استعدادًا للعام الدراسى الجديد فى نطاق قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظة  فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لمدارس أخرى.

وأكد محمد طلعت مدير إدارة كوم امبو التعليمية لـ"اليوم السابع"، أن بداية العام الدراسى الجديد  ستشهد دخول خمس مدارس جديدة الخدمة في نطاق مركز كوم امبو، وهى مدرسه كرم الديب الثانوية المشتركة ومدرسة عمر ابن عبد العزيز الابتدائية ومجمع مدارس الشيخ علي الحداد بحجازة ومدرسة الشاذلية ومدرسة الرضوانية الابتدائية، موضحا أن السنوات القليلة الماضية شهدت  دخول نحو 52 مدرسة جديدة بمركز كوم امبو.

من جهته كان قد أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة هذا العام تم إنشاؤها حديثاً للتعليم العام والفنى بجميع مدن ومراكز المحافظة وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه منها 9 مدارس جاهزة تماماً ، فيما جارى إدخال المرافق العامة لـ 5 مدارس أخرى من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، بجانب الإنتهاء من الصيانة الشاملة لـ 30 مدرسة بجميع أنحاء المحافظة بتكلفة تصل لحوالى 69 مليون جنيه ، فضلاً عن أنه جارى إنهاء إجراءات طرح العمل فى 8 مدارس جديدة أخرى.

فيما قال محمد ربيع، من أهالي أسوان، إن المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام  تساهم في تخفيض الكثافات الطلابية في الفصول والقضاء علي نظام الفترتين وتقريب المسافة بين المدرسة والمنزل وتساهم في تخفيف المعاناة عن الأهالى.

وتابع أحمد القاضي، من أهالي أسوان، أن المدارس تعد إضافة نوعية للعملية التعليمية، مناشداً باستضافة المدارس الجديدة لفصل أو فصلين للتعليم الفني مثل التمريض أو التدريب المهني للفتيات أو الطاقة الشمسية.

كما قال عبد الله أبو الحسن من أهالي أسوان، إن المدارس الجديدة ستسمح بتقديم كافة الخدمات التعليمية وتضمن حسن سير العملية التعليمية وممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية والفنية المختلفة، فضلا عن كونها منشآت آمنةـ مناشداً بسرعة طرح المدارس التي تحتاج لإحلال وتجديد حتي يمكن أن تدخل في أقرب وقت  الخدمة حتي لا يحدث تكدس في المدارس وتفادياً لعودة  نظام الفترتين.

 

مدارس (13)
 
 
 
مدارس (2)
 
 
 
مدارس (3)
 
 
 
مدارس (4)
 
 
 
 
مدارس (5)
 
 
 
مدارس (6)
مدارس (6)

 

مدارس (8)
 
 
 
مدارس (9)
 
 
 
مدارس (12)

 

 


المدارس

تعليم اسوان

ادفو

كوم امبو

مدارس جديدة

مدارس جديدة باسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة