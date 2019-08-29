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115 فعالية و5 ندوات لـ"انت اقوى من المخدرات" فى المنيا

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:29 م
115 فعالية و5 ندوات لـ"انت اقوى من المخدرات" فى المنيا حملة أنت أقوى من المخدرات
المنيا - فريق المحافظات

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نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 115فعالية و5 ندوات ميدانية جديدة، بقرى المحافظة ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذي توفره الدولة بالمجان.

وقالت ماريا نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، في تصريحات لها اليوم الخميس، إن نتائج الفعاليات والندوات التي قامت بها المحافظة خلال شهر أغسطس الحالي , شملت قرى مركز المنيا" تله- نزلة حسين- البرجاية- بني أحمد- دمشير"، بالإضافة للعاملين بالمنطقة الصناعية والمصالح الحكومية والهيئات وطلاب الجامعة والسائقين ، كما تم تنظيم مارثون رياضي و مسابقة فنية للشباب فى الشعر والرسم والمسرح وتم توزيع جوائز على الفائزين .

وأضافت "نعيم"، أن الفعاليات شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإشراف مسئولي الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبنى كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.

وأوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمحافظة، أنه تم افتتاح مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان منذ 4 أشهر وبدأ في استقبال بعض الحالات من محافظات الصعيد للعمل على دمجهم مرة أخرى في المجتمع وضمان عدم عودتهم لطريق المخدرات مرة أخرى, بالإضافة إلى الندوات والمبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية الحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسئولي الصندوق وفريق من المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم، بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث يقدم الصندوق كافة الخدمات العلاجية بسرية تامة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

 


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