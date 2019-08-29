وكيل "العلميين" يطعن على دعوة النقيب لعقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة

كتبت آية دعبس

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إنه بالتعاون مع الدكتورة أميرة الحسيني عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، مطالبا بوقف القرار السلبى الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها 30 أغسطس الجارى، بالمخالفة للقانون ومواده ولائحته التنفيذية.

وأضاف أبو عميرة، فى بيان له : أصدر النقيب القرار بعد سيطرته على مقر النقابة منذ منتصف شهر يونيه الماضى، ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا وقد حدد مجلس الدولة جلسة فى الشق المستعجل.

وأشار إلى أن مجلس النقابة والعلميين جميعا، لن يقفوا مكتوفى الأيدي أمام ما وصفه بـ"بلطجة"، ومعاداة لمجلس النقابة، بعد أن كشف فساده وإهداره للمال العام مخالفات خاصة به بالنقابة، وعزله بجمعية عمومية تاريخ تم عقدها 12 أبريل الماضى، مضيفا: أن مجلس النقابة يقدر مؤسسات الدولة ويحترم القانون، وحريص علي اتخاذ المسلك القانونى والإجراءات القانونية لحل وإدارة الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أنه تم تأجيل محكمة مجلس الدولة، لنظر الدعوى القضائية للنطق بالحكم في الشق المستعجل لليوم الخميس.