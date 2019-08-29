وكيل "العلميين": القضاء أوقف عمومية غد .. والنقيب: سنطعن على الحكم

كتبت آية دعبس

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، إن حكم القضاء الإدارى، فى الدعوى التى حركها بالتعاون مع الدكتورة أميرة الحسينى عضو مجلس النقابة العامة، أوقف دعوى الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، لعقد الجمعية العمومية العادية غدا الجمعة.

وأضاف أبو عميرة، فى بيان: بصفتى وباسم مجلس النقابة العامة نهيب ونحذر من أى تجمع تحت أى مسمى غد يدعو إليه النقيب المعزول، على حد وصفه، حرصا على أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن أى اجتماع أو قرارات سيتم اتخاذها هى إجراء غير قانونى، بعد صدور حكم المحكمة اليوم بوقف العمومية المزمع عقدها، والتى لم يقرها مجلس النقابة العامة، صاحب السلطة المختصة.

من ناحيته، قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين: نحترم حكم المحكمة الإدارية بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، لكن سيتم الطعن عليه عاجلا فى الإدارية العليا، والاجتماع سوف يتم عقده غدا الجمعة، ولكن تحت عنوان: المؤتمر السنوى للشعب والفروع .

كان المهندس محمد غريب أبو عميرة وكيل النقابة العامة للعلميين، والدكتورة أميرة الحسينى عضو مجلس النقابة العامة، أقاما دعوة قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، مطالبا بوقف القرار السلبى الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها 30 أغسطس الجارى، بالمخالفة للقانون ومواده ولائحته التنفيذية.