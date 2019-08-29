سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

من سيتم منحهم أوسمة فى الذكرى الـ70 لتأسيس الصين..تعرف عليهم

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:10 م
من سيتم منحهم أوسمة فى الذكرى الـ70 لتأسيس الصين..تعرف عليهم الرئيس الصينى شى جين بينج
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة، واللجنة العسكرية المركزية بشكل مشترك، أوسمة فى الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية كجزء من الفعاليات الاحتفالية.

و بحسب موقع "عرب نيوز"، سيتم منح الأوسمة للأفراد التاليين: قدامى المحاربين الذين على قيد الحياة، والرفاق الذين شاركوا فى العمل الثورى قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والأفراد على قيد الحياة الذين حصلوا على الألقاب الفخرية والجوائز على المستوى الوطنى أو أعلى بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأفراد الخدمة العسكريون على قيد الحياة وقدامى المحاربين الذين حصلوا على الألقاب الفخرية فوق شهادة الاستحقاق من الدرجة الأولى لخوض الحروب بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والأصدقاء الأجانب الذين قدموا مساهمات بارزة فى تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن، الأفراد الذين توفوا بعد الأول من يناير عام 2019 من ضمن المستفيدين من الأوسمة التذكارية.

ويعتبر منح الأوسمة، أمرا له أهمية كبيرة فى تعزيز تعليم الوطنية وتعزيز وممارسة القيم الاشتراكية الأساسية بالاضافة إلى تقوية القدرة على الوحدة والالهام فى القضية الاشتراكية العظيمة ذات الخصائص الصينية.

 


الصين

الصين الشعبيه

الحزب الشيوعى الصينى

اوسمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة