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منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة يفوز بنهائى بطولة الجامعات المصرية

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:31 م
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة يفوز بنهائى بطولة الجامعات المصرية منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة
الدقهلية - فريق المحافظات

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فاز منتخب الجامعة لكرة القدم الخماسية طالبات بجامعة المنصورة  بدوره الشهيد الرفاعي الـ 46 " دورى الجامعات المصرية"، وحصلن على الميدالية الذهبية وذلك بعد فوزهن علي منتخب جامعة حلوان في المباراة النهائية ضمن نهائيات البطولة التي تستضيفها جامعة الإسكندرية.

كما شارك منتخب الجامعة لكره اليد طلبة بنفس البطولة وحصل الفريق على الميدالية البرونزية ضمن نهائيات البطولة التي تستضيفها جامعة الإسكندرية.
 
تقام فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى, الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، كابتن  ياسر تحسين مدير إدارة النشاط الرياضي.
 
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة (1)
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة 
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة (2)
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة 
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة (3)
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة 
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة (4)
منتخب الكرة الخماسية للطالبات بجامعة المنصورة 

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