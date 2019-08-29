معامل البرج : تقديم أحدث وأدق التحاليل لـ "صحة المرأه" فى جميع مراحل العمر

عقدت معامل البرج لقاءها الدورى بحضور كبار اطباء العيادات و الشركات و بالتعاون مع شركة "Roche “و الذى تحدث فيه الدكتور "صبحى أبو اللوز" أستاذ النساء والتوليد بجامعة عين شمس، عن "صحة المرأة" و عن دور المختبرات فى مجالات الصحة، واستطرد فى حديثه عن معامل البرج وما تتميز به عن نظيراتها فى مجال المختبرات الطبية.

وقال أبو اللوز: "إن أهم ما يتميز به البرج هو الجودة، حسن الأداء، الدقة، المصداقية وكل ذلك كان عونًا للأطباء والمرضى منذ إنشائه".

وفى خلال المؤتمر، استعرض الدكتور "نبيل يعقوب" مدير ادارة المبيعات و التعاقدات تاريخ و انجازات الشركه و التى تتلخص فى:

معامل البرج التى تأسست عام 1991 كأول سلسلة معامل فى الشرق الأوسط.عدد فروع معامل البرج 180 فرع منتشرة فى جميع محافظات مصر.قامت معامل البرج باجراء 85 مليون تحليل خدمت بهم حوالى 15 مليون مريض

وقام أيضا بتوضيح بعض خدمات الشركة لعملائها مثل سحب العينات من المنزل او مكان العمل طبقا لمعاير الجوده السليمه وارسال النتايج على رساله نصيه على الموبايل فورا انتهاء النتايج و اعتمادها من الاساتذه المتخصصين فى جميع تخصصات التحاليل الطبيه. كما اكد على ان معامل البرج رسالتها الخاصه ان تكون المعامل الرائده فى الشرق الاوسط من خلال تطوير خدماتها واتباع احدث الطرق العالميه لضمان جودة النتايج وخدمه المرضي. وقد تم شرح دور معامل البرج فى تقديم احدث وادق التحاليل التى تخدم "صحة المرأه" فى جميع مراحل العمر حيث تعتبر صحه المرأه احد اهم ركائز الاسره المصرية.

فيما أكد الدكتور إيهاب كمال، استشارى الكبد والجهاز الهضمى والحميات على علاقته الوطيدة بمعامل البرج وأنها مبنية على الثقة، كما أن رؤية تحاليل معامل البرج مع المرضى تؤكد له أن التشخيص سيكون سليم وذلك يرجع للكفاءة العالية بالمعامل.

وقال الدكتور محمد علي، أستاذ أمراض الكبد أن الدقة، السرعة والضمان التى تعمل بها معامل البرج تتوافق مع الوضع الإكلينيكي، وأنه يفخر بوجود معمل مرجعى ذو جودة عالية مثل معامل البرج.

وأوضح الدكتور خالد حسن، استشارى النساء والتوليد، أن التشخيص السليم يُبنى على تقرير سليم مما يساعد فى تحديد العلاج المناسب للمرضى وهذا ما حققته معامل البرج.

وذكر الدكتور صلاح الدين جاد الرب، استشارى الجهاز الهضمى والكبد أن معامل البرج أزاحت عبءً هامًا بتوافر فروعها مما سهّل على كل مريض الوصول لأقرب فرع له، كما أنه يفخر بما وصلت له معامل البرج من تطور والذى يزيد من ثقة الجميع فى دقتها وجودتها.