مدير المخابرات السودانية: آلية وطنية لضمان سلامة العاملين فى الأمم المتحدة

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قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب، إن الجهاز شرع، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، في إنشاء آلية وطنية لضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة بالسودان.

وأكد دمبلاب - خلال لقائه أمس،الأربعاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان قوي يوب سون - أن أبواب الجهاز مُفتوحة للتواصل من أجل خدمة الأهداف الوطنية المشتركة.

واستعرض اللقاء أنشطة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والوكالات الأممية العاملة بالبلاد .

وأكد المدير العام لجهاز المخابرات اهتمام الجهاز وتعاونه مع مكتب المنسق المقيم والوكالات الأممية العاملة بالبلاد وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها بما في ذلك سلامة وأمن العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة بالسودان.