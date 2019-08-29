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متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يلغى الإيقاف ؟

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:53 م
متى يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة على المتهم.. ومتى يلغى الإيقاف ؟ محكمه-ارشيفيه
كتبت هدى أبو بكر

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نصت المادة ( 55 ) من قانون العقوبات، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

بينما نصت المادة 56 على جواز الغاء قرار وقف التنفيذ ، "ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ونصت المادة 57 على "يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية".

 

 

 

 


قانون العقوبات

حالات وقف تنفيذ الحكم

متى تلغى المحكمة ايقاف تنفيذ الحكم

حق المحكمة فى وقف تنفيذ الحكم

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